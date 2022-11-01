Брянские полицейские задержали сообщника телефонных мошенников (ВИДЕО)

По горячим следам полицейские задержали в Брянске курьера телефонных обманщиков, рассказали в региональном УМВД.

Жертвой мошенников стала 87-летняя жительница Фокинского района Брянска. Неизвестные по телефону сообщили её о совершившей преступление родственнице. Злоумышленники потребовали денег за освобождение от уголовной ответственности. Пожилая женщина отдала приехавшему к ней курьеру 345 тысяч рублей. Лишь после этого она созвонилась с родными и поняла, что её обманули.

Сообщника телефонных мошенников стражи порядка задержали менее чем за два часа в Бежицком районе возле крупного торгового центра. Он успел перевести деньги на указанный «работодателем» счёт. Себе 24-летний курьер оставил 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант взят под стражу.