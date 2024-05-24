Брянские полицейские задержали стрелявшего из пистолета в кабине лифта москвича

Полицейские задержали 18-летнего жителя Москвы, стрелявшего из пневматического пистолета в кабине лифта в брянской многоэтажке. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В многоквартирном доме, расположенном в Советском районе Брянска, произошёл инцидент. Молодой человек, находясь в компании друзей, взял у одного из них пневматический пистолет. Юноша десять раз выстрелил в лифте, повредив зеркало и обшивку.

Полицейские установили личность злоумышленника. 18-летний житель Москвы, приехавший погостить в Брянск, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».