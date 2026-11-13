Камеры видеонаблюдения установят около контейнерных площадок в Брянске

2026, 13 ноября 14:38

Камеры видеонаблюдения установят около контейнерных площадок в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

За проблемными контейнерными площадками в городе Брянске установят видеоконтроль. Городской комитет по жилищно-коммунальному хозяйству закупил 30 уличных камер. Их установят на многоквартирных домах.

Камеры с датчиком движения круглосуточно будут следить за контейнерными площадками, рядом с которыми регулярно образуются навалы листьев, веток, шин и строительного мусора. Удалённый контроль будут вести специалисты комитета ЖКХ и районных администраций.

«Видеокамеры позволят нам не только установить нарушителей. Теперь мы сможем также наблюдать и за работой оператора «Чистая планета». Увидим, как они вывозят мусор и насколько чётко соблюдают график работы», — отметила председатель городского комитета по ЖКХ Андрей Казорин.

Выявленных с помощью видеокамер нарушителей будут штрафовать за запрещенный мусор или порчу имущества.