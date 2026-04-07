Происшествия

Брянские правоохранители пресекли торговлю контрафактными сигаретами в Брянске

2026, 07 апреля 16:33
Брянские правоохранители пресекли торговлю контрафактными сигаретами в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Володарский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о торговле контрафактной табачной продукцией в крупном размере. Приговор выслушают 13 жителей региона. 

По версии следствия, с октября 2022 года по март 2024 года 48-летняя предпринимательница из Брянска покупала в Москве немаркированные сигареты. Вместе с 56-летним супругом они развозили продукцию по принадлежащим ей шести киоскам в  в Володарском, Советском и Фокинском районах областного центра. Сбытом контрафакта занимались 11 продавцов.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. При проведении обысков в торговых точках стражи порядка изъяли 5543 пачки контрафактной табачной продукции. Из них 3660 штук были немаркированной имитацией продукции известного бренда. Стоимость изъятых товаров превысила 660 тысяч рублей, а ущерб правообладателю торгового знака – 840 тысяч рублей. 

Всем фигурантам предъявлены обвинения. На торговое помещение и транспортное средство супругов наложен арест.

