Легковушка столкнулась с фурой на трассе в Навлинском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Накануне вечером в Навлинском районе произошла авария. При выезде с территории пляжа около пруда «Первый мост» 31-летняя женщина за рулём автомобиля Chevrolet Lanos не пропустила грузовик Mercedes-Benz. 39-летний водитель фуры ехал прямо.
При столкновении травмы получил 34-летний пассажир легковушки. Мужчину госпитализировали.
Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.