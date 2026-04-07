Легковушка столкнулась с фурой на трассе в Навлинском районе накануне

2026, 07 апреля 15:29
Легковушка столкнулась с фурой на трассе в Навлинском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Накануне вечером в Навлинском районе произошла авария. При выезде с территории пляжа около пруда «Первый мост» 31-летняя женщина за рулём автомобиля Chevrolet Lanos не пропустила грузовик Mercedes-Benz. 39-летний водитель фуры ехал прямо. 

При столкновении травмы получил 34-летний пассажир легковушки. Мужчину госпитализировали. 

Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

