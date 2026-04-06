Мужчина погиб в аварии на трассе в Брянском районе накануне

2026, 06 апреля 09:40
Мужчина погиб в аварии на трассе в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Ранним утром 5 апреля на 4-м километре автомобильной дороги «Украина – Журиничи» в Брянском районе произошла авария. 24-летний водитель не справился с управлением  автомобиля «ВАЗ-21083». Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. 

Водитель от полученных травм погиб на месте. Парень не был пристёгнут  ремнём безопасности. Водительского удостоверения у него не было. 

Полицейские проводят проверку.

