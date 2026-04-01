Брянские тяжелоатлеты завоевали пять медалей на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Каспийск в Республике Дагестан завершилось первенство России по тяжёлой атлетике. Во Дворце имени Али Алиева собрались 400 спортсменов из разных регионов страны.
Регион достойно представили спортсмены из Брянска и Дятьково. Среди участниц 13-15 лет Александра Лысенкова из спортшколы «Сталь» завоевала сразу три золотые медали.
Представитель школы «Электрон» города Дятьково Николай Ратниекс стал первым в толчее и третьим – в сумме с результатом в 262 килограммов.