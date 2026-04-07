Участник президентской программы «Время Героев» стал заместителем губернатор Брянской области

2026, 07 апреля 14:40

Участник президентской программы «Время Героев» стал заместителем губернатор Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В понедельник, 6 апреля, на оперативном совещании губернатор Брянской области Александр Богомаз представил нового заместителя. Временно исполняющим обязанности замгубернатора назначен Герой России, участник президентской программы «Время Героев» Андрей Фроленков. Он будет курировать вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также развития спорта, взаимодействовать с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и благотворительным фондом «Во имя Отечества».

«Желаю Андрею Анатольевичу успехов в выполнении задач, которые перед нами ставит Президент России Владимир Владимирович Путин по развитию муниципальной службы, государственной службы и системы управления Брянской области и всей страны! — отметил Губернатор Брянской области», – подчеркнул Александр Богомаз.

Андрей Фроленков прошел обучение по программе «Время героев» под наставничеством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева.