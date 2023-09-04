Брянские приставы нашли обвиняемого по уголовному делу в шкафу

Брянские судебные приставы нашли обвиняемого по уголовному делу в шкафу у сожительницы. Об этом рассказали в региональном управлении ФССП.

В Почепский районный суд для рассмотрения дела не явился мужчина, обвиняемый в краже и причинении тяжкого вреда здоровью. Судебные приставы приехали к нему домой. Впускать сотрудников в квартиру никто не спешил. На лестничную площадку вышла сожительница мужчины и сказала, что его дома нет.

Но судебные приставы не поверили и попросили разрешение осмотреть квартиру. Неожиданно они услышали кашель, который раздавался из шкафа. Он был очень узкий, но обвиняемый умудрился там спрятаться. Мужчину доставили в суд.