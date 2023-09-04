Брянские приставы нашли обвиняемого по уголовному делу в шкафу
Брянские судебные приставы нашли обвиняемого по уголовному делу в шкафу у сожительницы. Об этом рассказали в региональном управлении ФССП.
В Почепский районный суд для рассмотрения дела не явился мужчина, обвиняемый в краже и причинении тяжкого вреда здоровью. Судебные приставы приехали к нему домой. Впускать сотрудников в квартиру никто не спешил. На лестничную площадку вышла сожительница мужчины и сказала, что его дома нет.
Но судебные приставы не поверили и попросили разрешение осмотреть квартиру. Неожиданно они услышали кашель, который раздавался из шкафа. Он был очень узкий, но обвиняемый умудрился там спрятаться. Мужчину доставили в суд.
Читайте также
Новости регионов
В День знаний железнодорожники провели для школьников села Катынь в Смоленской области открытый урок безопасности
На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, железнодорожники провели для учащихся Катынской средней школы в Смоленской области открытый урок по правилам безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре. Дети этой школы ежедневно переходят железную дорогу по пути в учебное заведение. В рамках акции «Уступи дорогу поездам!», которая проходит на МЖД с 1 по 30 сентября, работники магистрали совместно
Открыта продажа билетов на прямой железнодорожный рейс из Смоленска в Кисловодск
Открыта продажа билетов в вагоны, в которых без пересадки можно доехать из Смоленска в Кисловодск. Они будут курсировать в составе дополнительных поездов с 6 октября по 6 декабря через день. С железнодорожного вокзала Смоленска 4 купейных и 4 плацкартных вагона будут отправляться с 6 октября в 19:21 вместе с поездом № 254 Смоленск – Курск.
Расписание двух пригородных поездов в Смоленской области синхронизировали с графиком движения «Ласточки» № 744 Смоленск-Москва
Для удобства пассажиров железнодорожники изменили расписание двух пригородных поездов № 6433 Ржев-Балтийский – Вязьма и № 6435 Сычевка – Вязьма, синхронизировав его с временем прибытия скорого поезда № 744 «Ласточка» сообщением Смоленск – Москва. Обновленное расписание начнет действовать с 31 августа. Поезд № 6435 сообщением Сычевка – Вязьма будет отправляться в рейс и прибывать на
В Смоленске открыли памятник Михаилу Ефимову
Бюст земляку – первому летчику России установили в рамках федерального проекта «Историческая память» На его счету десятки мировых рекордов – скорость, высота, протяженность полета. Михаила Никифоровича Ефимова по праву считают лучшим из асов-летчиков начала XX века. Первый дипломированный авиатор родился на Смоленщине – в деревне Дуброве Духовщинского уезда в 1881 году. А в преддверии Дня
«Твардовский. Смоленщина»
На Смоленщине планируют издать сборник о смоленском периоде жизни поэта. Издание книги обсудили смоленские филологи, краеведы и члены Общественного совета федерального проекта «Историческая память». Книга об Александре Трифоновиче Твардовском, которую планируют издать краеведы, уникальна. Она охватывает период рассвета творчества поэта, который еще называют Загорьевским (с 1925 года), и заканчивается 1970-ми годами. Большой работой по сбору
Награды нашли своих героев
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, который побывал на Смоленщине с рабочими визитом. Стороны обсудили восстановление инфраструктуры подшефного Першотравневого района ДНР и иные вопросы взаимодействия. Регионы уже реализуют совместные проекты в сфере образования, культуры, социального обслуживания. Как подчеркнул Василий Анохин, общая задача — как можно скорее