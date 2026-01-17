Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Брянские следователи получили награды в профессиональный праздник

2026, 17 января 16:34
Брянские следователи получили награды в профессиональный праздник. Об этом сообщили в региональном правительстве.

 

 

В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина прошло торжественное собрание. Мероприятие посвятили 15-летию со Дня образования Следственного комитета Российской Федерации.

Сотрудников ведомства поздравил губернатор региона Александр Богомаз.

«Работа следователей — одна из самых сложных и ответственных. Каждый из вас является гарантом соблюдения прав граждан, законности и правопорядка. Ваша деятельность укрепляет веру людей в основной принцип правосудия — неотвратимость наказания. Заслужить доверие можно только высочайшим профессионализмом, ответственным отношением к делу, принципиальностью, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого гражданина, обратившегося за помощью», — подчеркнул Александр Богомаз.

Брянские следователи получили ведомственные и государственные награды.

