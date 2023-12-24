Брянские следователи проводят проверку по факту падения наледи на мужчину

Следователи проводят проверку по факту падения наледи с крыши на пожилого мужчину. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи проводят процессуальную проверку по факту падения наледи с кровли дома № 6 по проспекту Ленина в Советском районе областного центра на 68-летнего мужчину. Он попал в больницу с травмами.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и ответственных за обслуживание многоэтажки людей. Правоохранители дадут правовую оценку произошедшему.