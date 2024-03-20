Брянские следователи возбудили дело из-за нерасселённого аварийного дома

Брянские следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нерасселённого аварийного дома в Трубчевске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуру обратились собственники многоквартирного дома № 18 по улице Садовой в городе Трубчевске. В 2019 году двухэтажку признали аварийным и опасным для жильцов. Межведомственная комиссия решила снести здание. Но чиновники администрации Трубчевского муниципального района до сих пор не расселили жильцов.

По материалам проверки прокуратуры следователи возбудили уголовное дело о халатности. Правоохранители проводят комплекс следственных и процессуальных действий.