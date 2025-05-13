Брянские следователи возбудили дело о мошенничестве при получении господдержки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства при реализации социальных контрактов. Так, 43-летний житель Дятьково принял участие в государственной программе поддержки малоимущих. Он получил 350 тысяч рублей на покупку инструментов и оборудования для выполнения строительно-монтажных, сварочных и отделочных работ.

Выяснилось, что товары для бизнеса мужчина купил не все. При этом он подделал товарные чеки, подтверждающие покупку на сумму 211 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Фигурант в полном объёме возместил причинённый ущерб.