Брянские следователи возбудили дело о невыплате зарплаты на миллион рублей
Брянские следователи возбудили дело о невыплате 42 сотрудникам зарплаты почти на миллион рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В прокуратуру Трубчевского района обратились работники ООО «Стеми». Оказалось, что 42 сотрудники предприятия не получили заработную плата с января по апрель. Работодатель задолжал им более 960 тысяч рублей.
Следственный комитет Брянской области по инициативе прокуратуры возбудил уголовное дело. Ход расследования контролирует надзорное ведомство.
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