Брянские следователи возбудили дело о невыплате зарплаты на миллион рублей

Брянские следователи возбудили дело о невыплате 42 сотрудникам зарплаты почти на миллион рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуру Трубчевского района обратились работники ООО «Стеми». Оказалось, что 42 сотрудники предприятия не получили заработную плата с января по апрель. Работодатель задолжал им более 960 тысяч рублей.

Следственный комитет Брянской области по инициативе прокуратуры возбудил уголовное дело. Ход расследования контролирует надзорное ведомство.