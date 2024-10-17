Брянские следователи возбудили дело о служебном подлоге

Брянские следователи возбудили уголовное дело о служебном подлоге при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства региона выявили нарушения законодательства при реализации государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» национального проекта «Жилье и городская среда».
По версии правоохранителей, в январе 2023 года неустановленный сотрудник департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области внес в отчет о выполнении программы и расходовании выделенных денег из федерального бюджета заведомо недостоверные сведения о количестве построенных объектов питьевого водоснабжения. В результате регион уклонился от уплаты крупного штрафа за невыполнение обязательств.
По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело о служебном подлоге. Правоохранители проводят расследование.
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