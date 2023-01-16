Брянские следователи возбудили дело о травмировании ребёнка

Брянские следователи возбудили уголовное дело о получении травм мальчиком на детской площадке.

Прокуратура города Клинцы провела проверку по факту получения 9-летним ребёнком травм. 6 октября 2022 года мальчик играл на детской площадке на Площади Свободы. На игровом комплексе был сломан пол и ребёнок упал. Мальчик получил тяжелые травмы.

Региональный следственный комитет по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело о халатности. Травмы ребенок получил из-за ненадлежащего исполнения ответственными работниками своих обязанностей.

Следователи проводят комплекс процессуальных действий.