Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты

2026, 29 января 18:36

Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты сторожам, охранявшим строящийся спортивно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство Карачевского района с жалобой на нарушения трудового законодательства обратились работники организации, занимавшейся охраной строящегося спортивно-оздоровительного комплекса. С августа по ноябрь 2025 года три сторожа не получали заработную плату. Сумма задолженности превысила 217 тысяч рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный комитет. Следователи возбудили уголовное дело.

Также прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании задолженности и компенсации за нарушение сроков ее выплаты на 252 тысячи рублей. Требования высшая инстанция удовлетворила.