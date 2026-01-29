Дело о мошенничестве при капремонте многоэтажки в Фокино рассмотрит суд

Дело о мошенничестве при капремонте многоэтажки в Фокино рассмотрит суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют бывшего генерального директора коммерческой организации.

По версии следствия, с октября 2020 года по август 2022 года обвиняемый предоставил фиктивные документы об объемах и стоимости работ по ремонту многоквартирного дома в городе Фокино. Он незаконно получил свыше 750 тысяч рублей из регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Кроме того, руководитель попытался похитить более 460 тысяч рублей, принадлежащих администрации Фокино. Но распорядиться деньгами он не смог из-за признания организации банкротом и прекращения его полномочий.

Также фигурант не исполнил договорные обязательства с субподрядчиками на более чем 4,5 млн рублей.