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Криминал

Брянские следователи возбудили уголовное дело о незаконной вырубке сосен

2026, 07 октября 09:51
Брянские следователи возбудили уголовное дело о незаконной вырубке сосен
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Брянские следователи возбудили уголовное дело о незаконной вырубке сосен на 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники надзорного ведомства Почепского района выявили нарушения лесного законодательства. На территории Милечского участкового лесничества около деревни Пашково неизвестные срубили деревья породы сосна. Ущерб составил 434 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ход расследования контролирует надзорное ведомство.

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