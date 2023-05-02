Брянские следователи задержали ещё одного подозреваемого в мошенничестве с квартирами (ВИДЕО)

Брянские следователи задержали ещё одного подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве с квартирами. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

СК Брянской области продолжает расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере. В преступлении обвиняют 45-летнего члена участковой избирательной комиссии из Смоленской области и 44-летней города Брянска. Правоохранители установили ещё одного подозреваемого — 46-летнего супруга фигурнатки. Его также взяли под стражу.

По версии следствия, обвиняемые с 2014 по 2022 год незаконно выдавали микрозаймы под залог недвижимости якобы под низкий процент. Заемщики не могли погасить задолженность и члены забирали у них квартиры. Некоторые жертвы оказались на улице.

Всего от действий подозреваемых пострадали 30 жителей Брянской области. Ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.