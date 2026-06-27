Брянские стражи порядка возбудили дело о повреждении дорогостоящего телефона

2026, 27 июня 14:27

Брянские стражи порядка возбудили дело о повреждении дорогостоящего телефона. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 38-летняя жительница Володарского района Брянска. Знакомый женщины умышленно разбил её телефон. Ущёрб составил 50 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что между заявительницей и её приятелем произошёл конфликт. 35‑летний мужчина потерял самообладание, схватил чужой и швырнул его на асфальт. Ранее подозреваемый уже был судим.

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества.