Кражу велосипеда оперативно раскрыли участковые полиции в Погарском районе

2026, 25 июня 12:41

Кражу велосипеда оперативно раскрыли участковые полиции в Погарском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 38-летняя жительница села Михновка Погарского района. Со двора её частного дома пропал велосипед.

Участковые уполномоченные полиции быстро установили и задержали подозреваемого. 34-летний житель ранее уже был судим за угрозу убийством. Похищенный велосипед полицейские у мужчины изъяли и вернули владелице.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.