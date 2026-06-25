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Криминал

Кражу велосипеда оперативно раскрыли участковые полиции в Погарском районе

2026, 25 июня 12:41
Кражу велосипеда оперативно раскрыли участковые полиции в Погарском районе
Источник фото

Кражу велосипеда оперативно раскрыли участковые полиции в Погарском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 38-летняя жительница села Михновка Погарского района. Со двора её частного дома пропал велосипед.

Участковые уполномоченные полиции быстро установили и задержали подозреваемого. 34-летний житель ранее уже был судим за угрозу убийством. Похищенный велосипед полицейские у мужчины изъяли и вернули владелице.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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