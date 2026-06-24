Следственный комитет РФ установил причастных к атаке на автобус с детьми в Брянской области

2026, 24 июня 09:37

Следственный комитет РФ установил причастных к атаке на автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщили в официальной группе ведомства в «ВКонтакте».

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации вместе с коллегами из Следственного комитета Республики Беларусь расследуют уголовное дело по факту террористического акта в Брянской области. 17 июня 2026 года беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус, который следовал из Республики Беларусь по маршруту «Гомель-Геленджик». В салоне находилась детская футбольная команда с сопровождающими. Одна женщина погибла, двое взрослых и шесть детей получили травмы.

«Следствием установлена причастность к совершению указанного преступления командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, обеспечивших целенаведение и отдавших незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на российской территории.

Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта, в частности военнослужащий подразделения беспилотных систем «Химера» 105 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7 пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73 морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум», – отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В отношении организаторов и исполнителей теракта вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Они объявлены их в международный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.