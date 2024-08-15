Брянские стражи порядка задержали подозреваемого в повреждении двух автомобилей, а также хранении оружия и патронов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска установили причастность 46-летнего жителя Брянского района к повреждению двух автомобилей. Так, первый автомобиль сгорел в деревни Добрунь ночью в начале. В середине июня у иномарки, припаркованной около домов по улице Дуки в Брянске, оказались повреждены все колеса.

В доме подозреваемого в посёлке Октябрьский полицейские при силовой поддержке спецназа провели обыск. Правоохранители обнаружили семь единиц огнестрельного оружия и более 1500 патронов различного калибра.

Следователи назначили проведение баллистической и комплексной экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.