Брянские суд озвучил приговор по делу экстремистской организации (ВИДЕО)

Пять участников экстремистской организации брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об организации экстремистской организации. на скамье подсудимых оказались пять жителей региона.

По версии следствия, с декабря 2019 года по март 2021 года обвиняемые вступили в межрегиональное общественное объединение с наименованиями «Союз Советских Социалистических Республик» или «Союз Славянских Сил Руси». Организация признана экстремистской и подлежащей ликвидации.

Участники из Брянской области проводили собрания и обсуждали захват власти. Обвиняемые вовлекали в объединение новых членов, размещали пропагандистские видео и занимались сбором денег для обеспечения деятельности организации.

Преступление выявили сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД и оперативниками УФСБ России.

В зависимости от степени участия в преступлениях суд приговорил виновных к тюремным срокам от 3 лет 3 месяцев до 6 лет 3 месяцев. Всех подсудимых взяли под стражу в зале. решение не вступил в законную силу.