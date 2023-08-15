Брянские суд рассмотрит дело о хранении наркотиков и взятке

Брянские суд рассмотрит уголовное дело о хранении наркотиков и взятке сотруднику полиции.

Региональное следственное управление направило в суд уголовное дело о хранении наркотиков и взятке должностному лице. В преступлении обвиняют 33-летнего жителя города Клинцы.

По версии следствия, днем 24 марта мужчина в мессенджере договорился с неизвестным о покупке запрещенного вещества. Около дома по улице Мичурина в городе Новозыбкове он забрал «закладку» с 0,798 грамма наркотика. В это момент его задержали стражи порядка.

Чтобы избежать административной и уголовной ответственности мужчина передал 20 тысяч рублей сотруднику полиции. Но от от взятки отказался.