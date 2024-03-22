Брянские таможенники конфисковали автомобиль Porsche за долги

Брянские таможенники конфисковали автомобиль Porsche, стоимостью 6 млн рублей, за долги владельца по платежам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Брянские таможенники передали в собственность государства автомобиль Porsche Macan 2020 года выпуска. Иномарку, стоимость шесть млн рублей, изъяли у владельца за неуплату таможенных платежей.

Почти три года назад автомобиль из Королевства Монако мужчина ввёз через пункт пропуска Троебортное. После истечению срока временного ввоза владелец не смог оплатить сборы

«Сумма задолженности по таможенным платежам и пеням составила почти 3 млн рублей», — пояснил заместитель начальника Брянской таможни Сергей Шульгин.

На мужчину возбудили уголовное дело. Суд назначил ему 100 тысяч штрафа. Таможенные платежи владелец не погасил, поэтому иномарку конфисковали в собственность государства. Таможенники передали машину в Росимущество.