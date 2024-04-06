Брянские таможенники обнаружили почти 40 тонн металлических изделий без документов

Брянские таможенники обнаружили в грузовике почти 40 тонн незадекларированные металлических кованых изделий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники брянской таможни на контрольном пункте «Красный Камень» остановили грузовик, который вёз из Республики Беларусь китайские декоративные металлические кованые элементы, стальные секции для забора и прутки из железа. В кузове оказалось не 20 тонн металлических изделий,указанных в документах, а почти в два раза больше.
«Товар был незаконно ввезен на территорию ЕАЭС: без уплаты таможенных пошлин и налогов. Кованые изделия изъяты, в отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товаров по установленной форме. Проводится работа по принудительному взысканию неуплаченных таможенных платежей», — уточнил начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Виктор Толочко.
Фото Брянской таможни
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