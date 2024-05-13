Брянские таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Европы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозрительную посылку из Германии обнаружили сотрудники Центральной почтовой таможни в Брянске. Внутри должен был быть килограмм изолята каннабидиола. Это вещество используется для изготовления кондитерских изделиях, БАДов и косметики. Порошок отправили на экспертизу. Выяснилось, что в посылке находилось наркотическое средство тетрагидроканнабинол.

Оперативники задержали в Екатеринбурге получателя посылки. При обыске в квартире 19-летнего жителя Свердловской области правоохранители обнаружили ещё 90 граммов наркотика, расфасованного для сбыта.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге был задержан второй фигурант уголовного дела, который организовал канал поставки запрещенных веществ из-за границы. Вступив в преступный сговор со своим земляком, 22-летний мужчина заказал и оплатил наркотическую посылку», — рассказал заместитель начальника Брянской таможни Сергей Шульгин.

Возбуждено два уголовных дела факту контрабанды наркотического средства. Молодых людей взяли под стражу.

Фото пресс-службы Брянской таможни