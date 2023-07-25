Брянские волонтеры спасли заблудившегося в лесу молодого парня

Брянские волонтеры отряда «Лиза Алерт» спасли заблудившегося в лесу молодого парня.

В пятницу 21 июля в брянский отряд «Лиза Алерт» от от службы 112 поступила заявка. 22-летний парень ушел в лес за грибами недалеко от поселка Хутор Бор в Выгоничском районе. Юноша ушел в шортах, футболке и резиновых тапках. О пропаже сообщила бабушка, к которой он приехал в гости. Кроме того, у парня есть проблемы со здоровьем.

Около восьми вечера первые группы добровольцев отправились в лес. Пройдя около 800 метров через лесную чащу поисковики увидели парня. Он забрел болото. Почти 20 минут добровольцы пробиралась к нему в обход.

Парень потерял обувь, промок и замёрз. Ещё одна группа отправилась к нему с одеждой и обувью. И спустя час с небольшим юношу вывели из леса к родным и медикам.