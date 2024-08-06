Брянские волонтёры разыскали 38 человек живыми за месяц

Брянские волонтёры в июле разыскали 38 человек живыми. Об этом сообщили в группе отряда «ЛизаАлерт» в соцсетях.

В июле в отряд «ЛизаАлерт» Брянской области поступило 52 заявки на поиск пропавших людей. Волонтёры вместе с полицией нашли живыми 38 человек. Ещё четверо – погибли. Также добровольцы разыскали родственников по одной из заявок.

Поиски ещё шести человек продолжаются: волонтёры распространяют ориентировки и проверяют свидетельства.