Брянский губернатор посетил Суземку

Губернатор Александр Богомаз посетил посёлок Суземка после обстрела. Глава региона рассказал о поездке в своём телеграм-канале.

«Осмотрел территории, подвергшиеся обстрелам, пообщался с жителями. То, что увидел своими глазами, поразило. ВСУ вновь показали свою ничтожность, потому что их ракеты били по мирному поселку, по простым людям! К сожалению, четверо мирных граждан погибли, еще двое пострадали и сейчас они находятся в больнице», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что в поселке начала работу оценочная комиссия.

«После проведения оценки строители приступят к восстановлению разрушений. Если жители выберут компенсацию, будут произведены соответствующие выплаты. Коммунальные службы выполнят работы по ликвидации последствий обстрела на улицах поселка», – заключил губернатор.