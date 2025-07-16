Брянский онкодиспансер потребовал с поставщика лекарств 3,5 миллиона рублей

Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда Брянской области, Брянский областной онкологический диспансер подал в суд на поставщика лекарств ООО «МСК» из-за партии некачественного препарата для лечения рака. Речь идет о лекарстве индийского производства, которое не прошло проверку качества.

Росздравнадзор запретил использовать 400 упаковок этого препарата, теперь медучреждение требует с поставщика более 2,7 миллиона рублей за брак и почти 950 тысяч рублей штрафа.

Досудебные переговоры не дали результата.

Первое заседание по делу назначено на 31 июля.