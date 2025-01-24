Брянский подрядчик заплатит 120 тысяч рублей за нарушение срока контракта при капремонте в многоэтажке в Унече. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства при проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Так, в сентябре 2023 года региональный фондом капремонта заключила контракт с коммерческой организацией. Подрядчик должен был отремонтировать крышу многоэтажки в Унече. Но в срок работы так и не завершились.

Прокурор инициировал привлечение руководителя организации к административной ответственности. Суд оштрафовал его на более чем 120 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры ремонт в доме подрядчик завершил.