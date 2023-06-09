Брянский полицейский в нерабочее время задержал магазинного воришку с килограммом фисташек. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Поздним вечером заместитель начальника отдела Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Брянской области подполковник полиции Александр Борисенко после работы был в магазине самообслуживания на улице Романа Брянского. В это время из торговой точки выбежал мужчина. Страж порядка решил проследить за подозрительным человеком.

Через несколько десятков метров парень сел на лавочку у подъезда жилого дома и достал из-под одежды килограммового пакета фисташек и нескольких плиток шоколада. Полицейский задержал вора, довел его до магазина и сдал прибывшему по вызову продавцов наряду патрульно-постовой службы. 20-летнему подозреваемому грозит ответственность по статье «Мелкое хищение».