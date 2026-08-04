Подозреваемого отправили в СИЗО.
В Брянске полицейские задержали 28-летнего жителя Володарского района, который дважды за десять минут обокрал сетевой магазин в Советском районе.
Мужчина похитил продукты, напитки и средства личной гигиены на общую сумму 12 500 рублей. Администратор торговой точки обратился в полицию, после чего участковые установили личность подозреваемого.
Ранее неоднократно судимый злоумышленник дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, фигуранта поместили в СИЗО.