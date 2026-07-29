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Происшествия

Троих юных мотоциклистов полицейские в привлекли к ответственности в Брянске

2026, 29 июля 16:49
Троих юных мотоциклистов полицейские в привлекли к ответственности в Брянске
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Троих юных мотоциклистов полицейские в привлекли к ответственности за нарушения ПДД в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Сотрудники дорожно-патрульной службы накануне вечером на проспекте Станке Димитрова заметили троих мотоциклистов. Байкеры игнорировали требования ПДД и нарушали покой жителей. Нарушителям удалось скрыться на территории садового общества. Двое из них бросили на дороге мотоциклы.

Полицейские установили личности мотоциклистов. В отдел правоохранители вызвали 19-летнего и 18-летнего жителей Брянска, а также 19-летнего парня из Выгоничского района.

Полицейские составили на юношей административные мателриалы. Мотоциклы отправили на штрафстоянку.

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