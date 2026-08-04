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Образование

В Брянске построят пристройки к школе №26 и гимназиям №5 и №7

2026, 04 августа 08:44
В Брянске построят пристройки к школе №26 и гимназиям №5 и №7
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В городе сохраняется потребность в новых местах для школьников. Документы на проектирование и строительство уже готовятся.

 

В Брянске планируется возведение пристроек к школе №26, гимназиям №5 и №7. Как сообщил начальник управления образования Альберт Малкин, в городе сохраняется потребность в новых местах в детских садах и школах.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров обратил внимание на необходимость точных расчетов при выборе объектов строительства. Он подчеркнул, что показатели посещаемости детских садов позволяют прогнозировать потребность в школьных местах на пять-шесть лет вперед.

Управление по строительству и развитию территории города примет решение о поддержке проектов с учетом всех замечаний. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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