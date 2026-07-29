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Криминал

Жительнице Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД

2026, 29 июля 09:36
Жительнице Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД
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Жительнице Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска обнаружили в социальной сети видеозапись с нарушением Правил дорожного движения. Вечером 15 июля в районе дома №22 на улице Ульянова автомобиль Kia выехал на встречную полосу. 

Полицейские установили, что машиной управляла 42-летняя жительница города. Инспекторы составили на неё административный материал. Женщине грозит штраф или лишение водительских прав.

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