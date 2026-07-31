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ЖКХ

Движение на мосту через реку Ипуть в Гордеевском районе перекроют в августе

2026, 31 июля 12:44
Движение на мосту через реку Ипуть в Гордеевском районе перекроют в августе
Источник фото

Движение на мосту через реку Ипуть в Гордеевском районе перекроют в августе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В понедельник, 3 августа, стартует капитальный ремонт моста через реку Ипуть. Он расположен на автодороге Клинцы – Гордеевка – Красная Гора в Гордеевском районе. С этого времени движение по мосту будет полностью перекрыто. Водителей просят пользоваться путями объезда.

Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Они рассчитаны на три года. Ремонт планируют завершить в 2028 году.  

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