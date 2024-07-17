Брянский суд конфисковал машину у пенсионера за пьяное вождение

Брянский суд конфисковал машину у пенсионера за повторное вождение в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Стародубского района рассмотрел уголовное дело о управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Приговор выслушал 74-летний мужчина.

25 апреля фигуранта за рулём «Лада» остановили сотрудники ГИБДД в селе Дохновичи Стародубского района. Мужчина оказался пьян. При этом в 2022 году он уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования и был лишён прав.

Суд приговорил виновного к 180 часам обязательных работ. А автомобиль осужденного конфискован в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.