Брянский суд не изменил приговор виновнице смертельной аварии

Брянский суд не ужесточил приговор автомобилистке по вине которой погиб мужчина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В конце прошлого года Дятьковский городской суд вынес приговор по уголовному делу о смертельной аварии. Ночью 7 сентября 2024 года в Дятьково 40-летний мужчина, присматривавший за домом родственников, решил поехать к 54-летней знакомой на их автомобиле. Он передал управление своей нетрезвой спутнице. Подозрительную машину попытались остановить сотрудники ГИБДД. Женщина, уходя от погони, развила скорость почти до 100 км/ч и не справилась с управлением. Машина выехала с дороги и врезалась в дерево. Пассажир погиб на месте.

Суд отправил виновную на пять с половиной лет в колонию-поселение, а также взыскал миллион рублей в пользу супруги погибшего.

Но потерпевшая оспорила приговор, сочтя наказание несправедливо мягким. Брянский областной суд же не нашел оснований ужесточения. Решение вступило в законную силу.