Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной бродячей собакой девочке

2026, 30 января 16:25

Брянский суд обязал чиновников выплатить 30 тысяч рублей девочку, покусанной бродячей собакой в Климово. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница посёлка Климово. 12 августа 2025 года на улице Заводской на её пятилетнюю внучку напала бродячая собака. Животное укусила ребёнка. Девочке потребовалась помощь врачей.

Прокурор обратился в суд с иском к местной администрации о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребёнка. Высшая инстанция обязала чиновников заплатить ребёнку 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.