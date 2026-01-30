Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной бродячей собакой девочке

2026, 30 января 16:25
Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной бродячей собакой девочке
Брянский суд обязал чиновников выплатить 30 тысяч рублей девочку,  покусанной бродячей собакой в Климово. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство обратилась жительница посёлка Климово. 12 августа 2025 года на улице Заводской  на её пятилетнюю внучку напала бродячая собака. Животное укусила ребёнка. Девочке потребовалась помощь врачей. 

Прокурор обратился в суд с иском к местной администрации о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребёнка. Высшая инстанция обязала чиновников заплатить ребёнку 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

