2026, 15 мая 15:47

Рецидивист из Жуковского района отправился в колонию за кражу из дома. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о крупной краже из дома. На скамье подсудимых оказался 43-летний житель Жуковского района.

Днём 22 декабря прошлого года в селе Ржаница нетрезвый фигурант взломал замок входной двери и проник в чужой жилой дом. Он забрал оттуда имущество на более чем 96 тысяч рублей.

Ранее обвиняемый уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Суд приговорил виновного к двум годам в колонии особого режима. В законную силу решение не вступило.