Брянский суд обязал жительницу Стародубского района вернуть полтора миллиона рублей пенсии

Брянский суд обязал жительницу Стародубского района вернуть полтора миллиона рублей незаконно полученной пенсии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Вступил в силу приговор Стародубского районного суда. Проживающая в Стародубе пенсионерка была признана виновной в мошенничестве при получении пенсии.

При назначении пенсии по старости в России женщина скрыла факт получения аналогичной выплаты в другом государстве. С 2005 по 2017 годы она незаконно получила свыше 555 тысяч рублей. В январе 2017 года у фигурантки умер муж, который являлся военным пенсионером. Она обратилась за назначением пенсии по потере кормильца, вновь скрыв факт получения выплат в другой государстве. С 2017 по 2024 годы обвиняемая незаконно получила свыше 1,6 млн рублей.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании ущерба, причинённого государству. Высшая инстанция обязала пенсионерку вернуть более 1,5 млн рублей.