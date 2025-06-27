Брянский суд ограничил свободу матери, задавившей во сне младенца. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Комаричский районный суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности. На скамье подсудимых оказалась жительница посёлка Комаричи.

Днём 13 марта 2025 года нетрезвая женщина покормила своего двухмесячного ребёнка и уснула с ним в одной постели. Женщина придавила его к кровати, закрыв телом его верхние дыхательные пути. Младенец задохнулся.

Суд признал женщину виновной в смерти ребенка и ограничил ей свободу на 8 месяцев. Решение в законную силу не вступило.