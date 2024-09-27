Брянский суд оштрафовал двух браконьеров за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела полиции «Севский» задержали 41-летнего и 44-летнего мужчин. На реке Сев они при помощи бредня незаконно вылавливали рыбу. Фигуранты добыли семь рыб. Ущерб составил почти 5000 рублей.

Фигурантам предъявили обвинение в браконьерстве. Суд оштрафовал каждого на 25 тысяч рублей.