Брянский суд оштрафовал иностранца за ДТП с пострадавшим

Брянский суд оштрафовал на 100 тысяч рублей и лишил прав иностранца за ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянского района рассмотрел уголовное дело о нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушал 34-летний иностранец.

1 сентября 2023 года мужчина за рулём автопоезда выехал на полосу встречного движения. Фура врезалась в AUDI А4. Водитель легкового автомобиля получил тяжёлые травмы.

Суд приговорил иностранца к штрафу в 100 тысяч рублей и с лишил водительского удостоверения на два года. Также в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в 700 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.