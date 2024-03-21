Брянский суд оштрафовал иностранца за ДТП с пострадавшим
Брянский суд оштрафовал на 100 тысяч рублей и лишил прав иностранца за ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Брянского района рассмотрел уголовное дело о нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушал 34-летний иностранец.
1 сентября 2023 года мужчина за рулём автопоезда выехал на полосу встречного движения. Фура врезалась в AUDI А4. Водитель легкового автомобиля получил тяжёлые травмы.
Суд приговорил иностранца к штрафу в 100 тысяч рублей и с лишил водительского удостоверения на два года. Также в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в 700 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
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