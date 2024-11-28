Брянский суд оштрафовал сотрудницу больницу за получение взятки

Брянский суд оштрафовал специалиста по закупкам больницы за получение взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в Клинцах рассмотрел уголовное дело о получении взятки. Приговор выслушала 33-летняя специалист по закупкам Клинцовской Центральной городской больницы.

В 2020 – 2022 годах женщина получила от директора коммерческой организации более 52 тысяч рублей за раскрытие информации о предстоящих торгах и запросах котировок, а также за покровительство при заключении контрактов на поставку медицинских товаров для больницы.

Суд оштрафовал виновную на 200 тысяч рублей и лишил права занимать должности на государственной службе. Взятку конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.