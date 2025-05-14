Брянский суд оштрафовал водителя бензовоза за хищение топлива на почти миллион рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело о присвоение. На скамье подсудимых оказался 44-летнего жителя Брянска.

Мужчина работал водителем бензовоза. Он внес изменения в конструкцию цистерны. Это позволило ему сливать дизельное топлива, не вскрывая пломбы. С февраля по сентябрь 2023 года фигурант похитил бензин на более чем 870 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновного на 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.